“Lasciata a un mese dalle nozze” L’amara sorpresa della famosa della tv dopo la figlia insieme

(Di martedì 16 agosto 2022) In passato si era sentito parlare di lei per la relazione amorosa con il figlio maggiore di Simona Ventura, Niccolò Bettarini. Poi Ginevra Lambruschi ha vissuto anche una frequentazione con l’attuale compagno di Giulia Salemi ed ex protagonista del GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli. Infine, è arrivato il già concluso amore con Mirko Antonucci. Lo aveva raccontato lei stessa senza fare sceneggiate, con molta maturità nonostante i suoi 24 anni, sulla rete. Il calciatore Mirko Antonucci ha lasciato in tronco la povera Ginevra Lambruschi a un passo dal matrimonio che lui tanto voleva. Questo poi è sparito senza dare spiegazioni pubbliche, hanno una. Lei ora ci scherza su. Ginevra Lambruschiunprima delleEra agosto del 2021, esattamente un anno fa, quando l’attaccante classe 1999, Mirko ...

infoitcultura : Ginevra Lambruschi lasciata a un mese dal matrimonio: la reazione da “sbornia” è virale - infoitcultura : Ginevra Lambruschi lasciata a un mese dal matrimonio/ Lei si 'ubriaca' sui social - GianniCincinel1 : @matteosalvinimi Io credo che dopo un mese inizierai a dire: Mi è stata lasciata una situazione drammatica,dovremo… - poopeyxsg : RT @unstveady: THIS Ho scoperto che una conoscente della mia famiglia è stata lasciata dal marito dopo che le hanno diagnosticato il tumore… - unstveady : THIS Ho scoperto che una conoscente della mia famiglia è stata lasciata dal marito dopo che le hanno diagnosticato… -

...solo ad uncinare la sfera e palla tra le braccia di Perin ma nell'occasione troppa libertà...rigore Le dichiarazioni di Allegri alla vigilia ' La squadra ha lavorato bene in questo ultimo,...E proprio l'ex corteggiatrice, solamente qualche minuto dopo, si èandare ad una ... da poco entrata nel sestodi gravidanza. La compagna di Lorenzo Riccardi, mediante una sequenza di ...Per Hsbc il dollaro rimarrà forte poiché è troppo presto perché la Fed si orienti verso un taglio dei tassi. In linea con le attese in Uk il tasso di disoccupazione Ilo, focus sullo Zew. Ko Amplifon d ...Alla fine di maggio, il 53° giorno del blocco interrotto per contenere il virus COVID-19, i funzionari di Shanghai hanno permesso ad alcuni residenti ...