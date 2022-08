L’Antica pizzeria da Michele offre un posto di lavoro agli ex dipendenti di Domino’s Pizza (Di martedì 16 agosto 2022) L’improvvisa decisione di chiudere tutti i propri locali nel nostro Paese e di mettere la pietra tombale sull’esperienza di Domino’s Pizza in Italia, ha sorpreso tante persone. Quella scelta di esportare la Pizza nel modello statunitense (e non solo per il delivery) non ha solo provocato molta delusione tra gli appassionati del genere, ma ha creato anche un enorme impatto (in negativo) sull’occupazione: moltissimi dipendenti, infatti, si sono ritrovati senza lavoro. E ora c’è una realtà tutta italiana – che da anni ha esportato il suo marchio in tutto il mondo, pronta a offrire loro un’occupazione. L’Antica pizzeria da Michele in the world. Domino’s Pizza chiude, Antica pizzeria da ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) L’improvvisa decisione di chiudere tutti i propri locali nel nostro Paese e di mettere la pietra tombale sull’esperienza diin Italia, ha sorpreso tante persone. Quella scelta di esportare lanel modello statunitense (e non solo per il delivery) non ha solo provocato molta delusione tra gli appassionati del genere, ma ha creato anche un enorme impatto (in negativo) sull’occupazione: moltissimi, infatti, si sono ritrovati senza. E ora c’è una realtà tutta italiana – che da anni ha esportato il suo marchio in tutto il mondo, pronta a offrire loro un’occupazione.dain the world.chiude, Anticada ...

