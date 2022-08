Lady Gaga nel nuovo geniale promo del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini (Di martedì 16 agosto 2022) Lady Gaga, Johnny Depp, Cristiano Ronaldo ma anche la Regina Elisabetta: tutti in fila per sostenere il provino per la settima edizione del Grande Fratello Vip. È questo il nuovo geniale spot che ne anticipa il ritorno. Nel video si vede Alfonso Signorini chiamare la cantante “signora Gaga” venendo subito corretto da lei “Lady“. Occhi al cielo e la fatidica domanda: “Tieni famiglia?“. “One sister“, la sua risposta. “Amore allora prendo le Kardashian, che sono in cinque! Più sorelle e più sorprese dalla porta rossa, capito?“. A questo punto Lady Gaga si alza e se ne va irritata. “Ma questa è pazza! Ma chi ti credi di essere? Oh! Allora piglio Orietta Berti. Ma come, ce l’ho già?“. Il ... Leggi su biccy (Di martedì 16 agosto 2022), Johnny Depp, Cristiano Ronaldo ma anche la Regina Elisabetta: tutti in fila per sostenere il provino per la settima edizione delVip. È questo ilspot che ne anticipa il ritorno. Nel video si vedechiamare la cantante “signora” venendo subito corretto da lei ““. Occhi al cielo e la fatidica domanda: “Tieni famiglia?“. “One sister“, la sua risposta. “Amore allora prendo le Kardashian, che sono in cinque! Più sorelle e più sorprese dalla porta rossa, capito?“. A questo puntosi alza e se ne va irritata. “Ma questa è pazza! Ma chi ti credi di essere? Oh! Allora piglio Orietta Berti. Ma come, ce l’ho già?“. Il ...

