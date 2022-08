"La visita a Taiwan? Provocazione pianificata, ecco il suo obiettivo": Putin brutalizza Biden (Di martedì 16 agosto 2022) Un duro attacco quello che il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato oggi contro gli Stati Uniti. Secondo lo zar, infatti, il Paese guidato da Joe Biden non solo vuole "prolungare" il conflitto in Ucraina, usando gli ucraini come "carne da cannone", ma l'obiettivo è anche quello di cercare di "destabilizzare" la situazione globale. Lo dimostrerebbe la visita della Speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan. "La situazione in Ucraina dimostra che gli Stati Uniti stanno cercando di prolungare il conflitto. Inoltre, stanno agendo in modo simile, alimentando il potenziale conflitto in Asia, Africa e America Latina", ha spiegato il presidente russo. Che poi ha aggiunto: "Di recente gli Stati Uniti hanno ancora una volta deliberatamente cercato di gettare benzina sul fuoco e scuotere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Un duro attacco quello che il presidente russo Vladimirha lanciato oggi contro gli Stati Uniti. Secondo lo zar, infatti, il Paese guidato da Joenon solo vuole "prolungare" il conflitto in Ucraina, usando gli ucraini come "carne da cannone", ma l'è anche quello di cercare di "destabilizzare" la situazione globale. Lo dimostrerebbe ladella Speaker della Camera Nancy Pelosi a. "La situazione in Ucraina dimostra che gli Stati Uniti stanno cercando di prolungare il conflitto. Inoltre, stanno agendo in modo simile, alimentando il potenziale conflitto in Asia, Africa e America Latina", ha spiegato il presidente russo. Che poi ha aggiunto: "Di recente gli Stati Uniti hanno ancora una volta deliberatamente cercato di gettare benzina sul fuoco e scuotere la ...

