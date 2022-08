La strategia di Ilary Blasi: vero motivo della separazione e prima intervista (Di martedì 16 agosto 2022) Ormai è passato più di un mese da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione e in queste settimane sono usciti decine di rumor sul loro conto. Entrambi mantengono il silenzio sulla rottura, la conduttrice però si fa vedere spesso sui social, ha documentato le sue vacanze e questo per il Corriere farebbe parte di una strategia. Secondo il quotidiano la presentatrice de L’Isola dei Famosi avrebbe un piano, quello di fingere di non essere nell’occhio del ciclone, per poi tornare in tv col botto. Il Corriere ha anche rivelato che il vero motivo della separazione tra Totti e la Blasi potrebbe essere proprio Cristiano Iovino. “Il piano di Ilary Blasi in soldoni sarebbe questo: ... Leggi su biccy (Di martedì 16 agosto 2022) Ormai è passato più di un mese da quandoe Francesco Totti hanno annunciato la loroe in queste settimane sono usciti decine di rumor sul loro conto. Entrambi mantengono il silenzio sulla rottura, la conduttrice però si fa vedere spesso sui social, ha documentato le sue vacanze e questo per il Corriere farebbe parte di una. Secondo il quotidiano la presentatrice de L’Isola dei Famosi avrebbe un piano, quello di fingere di non essere nell’occhio del ciclone, per poi tornare in tv col botto. Il Corriere ha anche rivelato che iltra Totti e lapotrebbe essere proprio Cristiano Iovino. “Il piano diin soldoni sarebbe questo: ...

ProDocente : Totti-Blasi: la strategia di Ilary fra selfie su Instagram e video con la nipote - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Selfie in peplo leopardato con la nonna e con il gatto: la strategia di Ilary è fare finta di nulla - Leaderdelsettor : RT @Corriere: Selfie in peplo leopardato con la nonna e con il gatto: la strategia di Ilary è fare finta di nulla - Corriere : Selfie in peplo leopardato con la nonna e con il gatto: la strategia di Ilary è fare finta di nulla - sergioalesi : RT @theStewieee: @DM_Deluca Per gli italiani é più determinante sapere se Totti e Ilary si sono lasciati, ma ciò non vuol dire che sia uno… -