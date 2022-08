La sinistra verde che accetta di tutto in nome della lotta alle destre, anche gli inceneritori (Di martedì 16 agosto 2022) Per favore, risparmiateci altre buffonate, tipo Enrico Letta che va in giro su un autobus elettrico a dimostrazione del suo amore per la transizione ecologica. Sì, si tratta proprio di quello stesso Enrico Letta che pochi giorni prima aveva accolto a braccia aperte quel Carlo Calenda che, insieme a Matteo Renzi, vorrebbe riempire l’Italia di inceneritori, rigassificatori e centrali nucleari e che si è sfilato dall’alleanza temendo che l’avvento di Verdi e sinistra potesse intaccare questi suoi propositi. In verità, se avesse aspettato qualche giorno, avrebbe visto che i suoi timori erano infondati, visto che il verde Bonelli si è dichiarato molto “pragmatico”, accettando, di fatto, anche se obtorto collo, l’inceneritore romano di Gualtieri in nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Per favore, risparmiateci altre buffonate, tipo Enrico Letta che va in giro su un autobus elettrico a dimostrazione del suo amore per la transizione ecologica. Sì, si tratta proprio di quello stesso Enrico Letta che pochi giorni prima aveva accolto a braccia aperte quel Carlo Calenda che, insieme a Matteo Renzi, vorrebbe riempire l’Italia di, rigassificatori e centrali nucleari e che si è sfilato dall’anza temendo che l’avvento di Verdi epotesse intaccare questi suoi propositi. In verità, se avesse aspettato qualche giorno, avrebbe visto che i suoi timori erano infondati, visto che ilBonelli si è dichiarato molto “pragmatico”,ndo, di fatto,se obtorto collo, l’inceneritore romano di Gualtieri in...

