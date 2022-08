La Scozia è il primo Paese al mondo a garantire assorbenti gratuiti per tutte le donne negli edifici pubblici (Di martedì 16 agosto 2022) La Scozia è il primo Paese al mondo a garantire l’accesso gratuito e universale ai prodotti mestruali. Il 15 agosto è entrato in vigore il “Period Products Act”, la legge votata all’unanimità dal Parlamento scozzese che impone la presenza di assorbenti e altri prodotti mestruali nei luoghi pubblici. Con questo passo definito da molti un “cambiamento epocale”, il Period Products (Free Provision) Bill, promulgato nel 2020 ma che ancora non era stato convertito in legge dell’ assemblea legislativa scozzese, diventa legge. Dopo un percorso durato anni e iniziato nel 2017 con la proposta di legge avanzata dalla deputata laburista Monica Lennon, la svolta storica è arrivata con l’entrata in vigore di una legge che sancisce il diritto alla salute senza alcuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Laè ilall’accesso gratuito e universale ai prodotti mestruali. Il 15 agosto è entrato in vigore il “Period Products Act”, la legge votata all’unanimità dal Parlamento scozzese che impone la presenza die altri prodotti mestruali nei luoghi. Con questo passo definito da molti un “cambiamento epocale”, il Period Products (Free Provision) Bill, promulgato nel 2020 ma che ancora non era stato convertito in legge dell’ assemblea legislativa scozzese, diventa legge. Dopo un percorso durato anni e iniziato nel 2017 con la proposta di legge avanzata dalla deputata laburista Monica Lennon, la svolta storica è arrivata con l’entrata in vigore di una legge che sancisce il diritto alla salute senza alcuna ...

