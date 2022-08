La reazione di Anna Pettinelli alla dedica romantica dell’ex compagno per Elisa D’Ospina (Di martedì 16 agosto 2022) L’ex di Anna Pettinelli, Stefano Macchi, ed Elisa D’Ospina sono da poco usciti allo scoperto con il loro amore e le loro vacanze estive. Anna Pettinelli non è di certo felice di come in così breve tempo il suo ex compagno, marito, abbia trovato una nuova felicità, per di più tra le braccia di una collega. Stefano Macchi e Anna Pettinelli li abbiamo osservati come coppia durante Temptation Island, innamoratissimi, lui così dolce e attento, lei gelosa ma pronta a vivere per sempre con lui la loro vita. Poi è arrivata la crisi, la consapevolezza che tra loro non andasse bene, ma magari con la speranza che dopo tanti anni trovassero insieme una soluzione. Si sono lasciati, Stefano Macchi ha trovato velocemente una nuova compagna, una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 agosto 2022) L’ex di, Stefano Macchi, edsono da poco usciti allo scoperto con il loro amore e le loro vacanze estive.non è di certo felice di come in così breve tempo il suo ex, marito, abbia trovato una nuova felicità, per di più tra le braccia di una collega. Stefano Macchi eli abbiamo osservati come coppia durante Temptation Island, innamoratissimi, lui così dolce e attento, lei gelosa ma pronta a vivere per sempre con lui la loro vita. Poi è arrivata la crisi, la consapevolezza che tra loro non andasse bene, ma magari con la speranza che dopo tanti anni trovassero insieme una soluzione. Si sono lasciati, Stefano Macchi ha trovato velocemente una nuova compagna, una ...

