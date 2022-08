La perdita di Di María rallenta il duo juventino (Di martedì 16 agosto 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 16/08/2022 alle 18:43 est Il buon inizio dei bianconeri è stato appesantito da un piccolo infortunio all’argentino Noodle ha una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. Il grande esordio della nuova coppia offensiva della Juventus, formata da Di María e Vlahovic, ha suscitato grandi aspettative nei tifosi bianconeriMa ora devi aspettare. L’argentino ha sofferto una piccola lesione all’adduttore della coscia sinistra e sarà fuori dal campo per almeno 10 giorni. L’argentino si è presentato oggi al centro sportivo della Juve per sottoporsi alle consuete visite mediche che lo hanno dimostrato la presenza di una lesione di basso grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra circa 10 giorni sarà nuovamente esaminato”, recita il ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 16/08/2022 alle 18:43 est Il buon inizio dei bianconeri è stato appesantito da un piccolo infortunio all’argentino Noodle ha una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. Il grande esordio della nuova coppia offensiva della Juventus, formata da Die Vlahovic, ha suscitato grandi aspettative nei tifosi bianconeriMa ora devi aspettare. L’argentino ha sofferto una piccola lesione all’adduttore della coscia sinistra e sarà fuori dal campo per almeno 10 giorni. L’argentino si è presentato oggi al centro sportivo della Juve per sottoporsi alle consuete visite mediche che lo hanno dimostrato la presenza di una lesione di basso grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra circa 10 giorni sarà nuovamente esaminato”, recita il ...

MattiaMelara5 : Brutta perdita Di Maria, ma confermiamo un semplice 433. Perin Danilo Bonucci Bremer Sandro Zakaria Locatelli McKe… - Fabri10juve : #JuveSassuolo Parlano di mazzata per la juve per la perdita di Di Maria... ma mi sono perso qualcosa ?? - Maria_keepcalm : RT @Leonardobecchet: Risultati di un'indagine econometrica su 15,000 cittadini europei (European Social Survey) che stiamo ultimando dimost… - dellerba71 : @Pontifex_it Esperienza oggi da condividere per tutta la sua bellezza!'Ora et labora'non potevo chiedere di più al… - IesuAnna : @mariacr28250504 Buongiorno Maria Cristina. Una verità sacrosanta! Grave perdita ?? -