La mia Zuppa perde un amico: è morto Antonio Pilati

Apprendo, con grande tristezza, che questi pigri giorni di metà agosto si sono portati via il caro Antonio Pilati. Professionista serio e stimato, una vita nel settore delle telecomunicazioni: membro dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, già direttore dell'Istituto di economia dei media della Fondazione Rosselli, ex consigliere Rai, autore di saggi profondi e brillanti: ricordo Economia della conoscenza, Il legame spezzato. Cittadini e politica e il suo recente La catastrofe delle élite. Potere digitale e crisi della politica in Occidente, un testo nel quale, con sguardo perspicuo, esaminava la grande trasformazione sociale, economica e politica, mal governata dalle classi dirigenti, che negli ultimi anni ha condotto alla rivolta dei vinti della globalizzazione. Ma soprattutto, Antonio Pilati è stato ...

