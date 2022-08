La mamma scende a Ladispoli, il figlio sfugge al controllo e risale sul treno: ‘intercettato’ a Civitavecchia (Di martedì 16 agosto 2022) Attimi di paura nel weekend appena trascorso per una mamma che ha perso momentaneamente il figlio risalito a bordo di un treno che è poi ripartito. La donna, con al seguito gli altri due figli, era scesa nella stazione di Ladispoli, mentre il minore, sfuggendo al controllo del genitore, ne aveva approfittato per risalire sul treno. E’ successo l’altro ieri, domenica 14 agosto. Minore fermato alla stazione di Civitavecchia La storia ha però avuto un lieto fine grazie all’intervento della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia. Gli agenti hanno infatti rintracciato il minore che era rimasto sul treno nel frattempo ripartito con destinazione Pisa. All’arrivo del convoglio nella stazione di Civitavecchia, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Attimi di paura nel weekend appena trascorso per unache ha perso momentaneamente ilrisalito a bordo di unche è poi ripartito. La donna, con al seguito gli altri due figli, era scesa nella stazione di, mentre il minore,ndo aldel genitore, ne aveva approfittato per risalire sul. E’ successo l’altro ieri, domenica 14 agosto. Minore fermato alla stazione diLa storia ha però avuto un lieto fine grazie all’intervento della Polizia Ferroviaria di. Gli agenti hanno infatti rintracciato il minore che era rimasto sulnel frattempo ripartito con destinazione Pisa. All’arrivo del convoglio nella stazione di, i ...

