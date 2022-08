La lunga storia delle miglia alimentari (Di martedì 16 agosto 2022) Quando parliamo di “miglia alimentari” ci riferiamo a quanto a lungo ha viaggiato il cibo da dove è cresciuto per arrivare fino a noi che lo mangiamo. Pare che il termine sia stato usato per la prima volta nel Regno Unito, negli anni ’90, per aumentare la consapevolezza dei consumatori sull’impatto ambientale delle importazioni di cibo. L’idea è che più lontano ha viaggiato il cibo, più pesante è la sua impronta di carbonio. Anche se c’è un avvertimento: diverse modalità di trasporto hanno impatti diversi. Come è prevedibile, il trasporto di alimenti per via aerea produce le emissioni più elevate, seguito dal trasporto su strada e quindi dalla navigazione: secondo la Lancaster University Management School, far “volare“ i nostri alimenti genera dieci volte le emissioni di carbonio che si avrebbero spostandoli su strada. È da queste ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 agosto 2022) Quando parliamo di “” ci riferiamo a quanto a lungo ha viaggiato il cibo da dove è cresciuto per arrivare fino a noi che lo mangiamo. Pare che il termine sia stato usato per la prima volta nel Regno Unito, negli anni ’90, per aumentare la consapevolezza dei consumatori sull’impatto ambientaleimportazioni di cibo. L’idea è che più lontano ha viaggiato il cibo, più pesante è la sua impronta di carbonio. Anche se c’è un avvertimento: diverse modalità di trasporto hanno impatti diversi. Come è prevedibile, il trasporto di alimenti per via aerea produce le emissioni più elevate, seguito dal trasporto su strada e quindi dalla navigazione: secondo la Lancaster University Management School, far “volare“ i nostri alimenti genera dieci volte le emissioni di carbonio che si avrebbero spostandoli su strada. È da queste ...

agorarai : 'Mi candido per fare il bene della comunità. Ho fatto una lunga riflessione, basata sulla mia storia. Mi batterò pe… - GoalItalia : L'inizio di una lunga storia costellata di trionfi ?? Esattamente 20 anni fa Cristiano Ronaldo debuttava con lo Spo… - Donzelli : Non mi unirò alla polemica sull’eventuale candidatura della moglie di #Fratoianni. @BettaPiccolotti ha una lunga st… - quinzel_ms : @JIM1NN4MONR0LL Ahahah c’è una lunga storia dietro a quel trattino, anche se è bruttino non potevo non metterlo lol - kappeshark : @aldebaran1973 @MassimGiannini Cazzo....sei fermo all'ABC.....e se poi ti evolvi con Vespa togliamo anche la C. Pro… -