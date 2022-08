La lunga notte delle liste Pd. Il ripulisti di Letta soprattutto tra ex renziani ma anche nelle altre correnti

(Di martedì 16 agosto 2022) C'è chi affila i coltelli in pubblico e regola i conti quasi in diretta social. E chi li tiene nascosti evitando occasioni meno plateali. Di sicuro il Pd e l'alleanza di sinistra - centro appartiene ...

SimoneAlliva : Direzione #Pd rinviata ancora. Alle 21.30 Questo rinvio la dice lunga sul clima da notte dei lunghi coltelli che si respira. - GazzChianti : BAGNO A RIPOLI - Acqua, fango, detriti e rabbia. La lunga notte di Bagno a Ripoli, travolta dal nubifragio. Danni i… - UgoBaroni : RT @beuatysky: Calda la spiaggia caldo il mare... lunga e magica sarà questa notte di ferragosto. #Buonanotte A domani... ??my… - leone52641 : RT @beuatysky: Calda la spiaggia caldo il mare... lunga e magica sarà questa notte di ferragosto. #Buonanotte A domani... ??my… - NewsPadania : RT @SimoneAlliva: Direzione #Pd rinviata ancora. Alle 21.30 Questo rinvio la dice lunga sul clima da notte dei lunghi coltelli che si respi… -

Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

... poi alle 20 e infine alle 21 e 30 per iniziare alle 22 è riuscita a chiudere solo afonda il ... La lista degli esclusi eccellenti E'la lista degli esclusi eccellenti. E riguarda tutte le ...La famiglia del ragazzo ha cominciato unarivoluzione culturale. Ha dato vita ad una fitta campagna di sensibilizzazione nelle scuole, e non solo, creando anche un'associazione con lo scopo di ... Acqua, fango, detriti e rabbia. La lunga notte di Bagno a Ripoli, travolto dal nubifragio di Ferragosto C’è chi affila i coltelli inpubblico e regola i conti quasi in diretta social. E chi li tiene nascosti evitando occasioni meno plateali. Di sicuro ...Firenze – La notte porta consiglio ma anche, al termine di una lunghissima giornata, le candidature Dem per Camera e Senato. In Toscana si segnalano, fra le novità, il ritorno dell’ex presidente re ...