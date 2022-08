La Juventus deve giocare col 4-3-3?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 16 agosto 2022) La Juve di Allegri inizia la stagione con un netto 3-0 contro il Sassuolo e replica così ai successi di tutte le altre squadre di prima fascia. L’attenzione era rivolta al gioco della squadra, certo, ma anche alle individualità, e possiamo subito dire che i calciatori più attesi non hanno tradito le aspettative. Vlahovic inaugura il suo campionato con una doppietta mentre Di Maria, all’esordio, trova il suo primo gol dopo una prestazione da migliore in campo con giocate di alta scuola che scatenano i tifosi dell’Allianz Stadium. Il risultato nonperò trarre in inganno. Il match non è stato una passeggiata e per una buona mezz’ora abbiamo visto le stesse difficoltà della202/22. I mugugni e il brusio dello stadio nel primo tempo sembravano poter essere il preludio di un esordio deludente. Il gol del vantaggio di Di Maria ha cambiato ...