La guerra dei palati a Taiwan | la Cina si arma ma l’ironia corre sul web

(Di martedì 16 agosto 2022) Un tweet istituzionale cinese sui ristoranti cinesi a Taipei scatenadel web, mentre susi stanno concentrando le preoccupazioni e le attenzioni del mondo intero. La, infatti, continua a portare avanti le sue esercitazioni militari a potenza di fuoco come nuova normalità della politica estera cinese intorno alla piccola isola che Pechino vede come parte dello suo sconfinato impero. Ma è già in atto unadi comunicazione fatta di propaganda e narrazioni. I toni di queste settimane, a partire dalla visita della speaker della Camera dei Rappresentati USA, Nancy Pelosi, per finire con i comunicati enfatici e infiammati dai vertici di Pechino, sono stati sempre più pesanti. Ma il web ha sempre la capacità di sdrammatizzare tutto e, quando non scade nell’inutile invettiva, di far emergere il ...

emergency_ong : “L’antidoto alla guerra sta nella costruzione dei diritti” #GinoStrada - DantiNicola : Chi per mesi ci ha detto che la colpa della guerra in #Ucraina è delle basi NATO al confine con la Russia ('insoppo… - martaottaviani : #Amnestyinternational si è scusata per il report sulle presunte violenze delle forze armate dell’#Ucraina ai danni… - monsieur_dapoz : RT @PMO_W: La rivista TECNICA dei Marines ci offre una rara —poiché preziosa e ONESTA— fondamentale lettura della guerra condotta dalla Rus… - bicipi : RT @PMO_W: La rivista TECNICA dei Marines ci offre una rara —poiché preziosa e ONESTA— fondamentale lettura della guerra condotta dalla Rus… -

RaiNews

Leggi anche Ladelle liste e la carica101 simboli, tensioni nel Pd. Calenda: "Crisi tra 6 mesi" Calenda sfida tutti, la proposta a Letta, Meloni e Conte: 'Serve un confronto tv' Il piano ......attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zonePaesi ... 'Purtroppo ladistoglie l'attenzione e le risorse, ma questi sono gli obiettivi che esigono ... Colpito quartier generale del gruppo Wagner. Putin: il popolo russo è orgoglioso del suo esercito Pubblichiamo, di seguito, l’appello rivolto da padre Alex Zanotelli* alla stampa affinché gli italiani sappiano cosa sta veramente vivendo gran parte della popolazione africana.We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Il 15 agosto del 1992, esatt ...