"La fine dell'estate: ecco il giorno da segnare": la profezia-meteo di Giuliacci (Di martedì 16 agosto 2022) Fate molta attenzione al meteo dei prossimi giorni. Come riporta meteoGiuliacci.it, potremmo ritrovarci di colpo alla fine dell'estate. Ovvero alla fine del periodo di afa e di caldo che sta attanagliando la Penisola da diverse settimane. Secondo Mario Giuliacci potrebbe ripetersi uno scenario che si è già verificato negli anni '70, '80 e '90: una perturbazione decisa nel periodo di Ferragosto che segna la rottura dell'estate accompagnandola verso l'epilogo. E il giorno da tenere d'occhio è il 17 agosto. Domani infatti una perturbazione violenta che arriva dal Nord Atlantico si abbatterà sul Nordovest. Ma anche giovedì 18 e venerdì 19 avremo cielo nuvoloso con numerosi temporali improvvisi ...

