La delusione di Rocco Hunt | “Scusate | non mi era mai successo prima” VIDEO

"Vi giuro su mio figlio, non mi è mai successo in vita mia". Gruppo elettrogeno ballerino e concerto annullato. E' l'amara serata vissuta dal cantante salernitano Rocco Hunt che, tra le numerose tappe del suo tour estivo, aveva messo in palinsesto la tappa di Savelli, in provincia di Crotone. L'impianto elettrico non ha retto i beat dell'artista che dopo alcune impreviste interruzioni a causa di black-out, ha deciso di terminare il concerto appena iniziato. "Ho provato a trovare una soluzione, ma dopo 5 ore di auto, venuti con tanto orgoglio a suonare in Calabria ma il gruppo elettrogeno non supporta il concerto. Non mi è mai successo nella vita, in 35 città ho suonato ed è andato tutto bene, non possiamo pensare anche al gruppo elettrogeno quindi dobbiamo finirla qua. Non vi meritate ...

