La coppia Zaniolo - Dybala dà già spettacolo | manca solo il gol

Nel senso che sabato a Salerno la Roma poteva davvero vincere con tre o più gol di scarto se solonon avesse sbagliato troppo sotto porta o Dybala fosse stato più cattivo nell'azione del palo ...Tra i più apprezzati c'è Nicolò. Il 23enne sembrava a un passo dal lasciare la Roma per la ... Il Bologna, poi, ha puntato Shomudorov , che a Roma è chiuso dall'intoccabileDybala - ... Roma, esordio vincente a Salerno con la coppia d'assi Zaniolo-Dybala. VIDEO Le tante occasioni create, ma non concretizzate, fanno comunque ben sperare. Mou: "Hanno giocato una partita straordinaria anche se qualcuno dirà che hanno sbagliato troppo sotto porta" ...La vittoria a Salerno, senza subire gol. La Roma di Mourinho non sbaglia l’esordio in campionato. Tra le indicazioni emerse all’Arechi la qualità della coppia Zaniolo-Dybala. Il primo, al netto delle ...