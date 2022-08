La Contabilità Industriale

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 16 agosto 2022) , per sua natura, continua a rivestirsi di un’alea che, in più occasioni, restituisce diffidenza e difficoltà di approccio. Come di consueto tutto questo può derivare da differenti visioni, e punti di vista, riguardo al tema della cultura aziendale in senso lato. Troppo spesso il target delle piccole e medie imprese è travolto da una bulimia di incombenze amministrative ed autorizzative, al punto da lasciare sempre meno spazio al fare impresa. Ma cos’è ? Ho già la miagenerale, a cosa può essermi utile? E’ obbligatoria? Quanto costa? Sono queste le domande che, seppur non poste direttamente, si intuiscono dagli sguardi di alcuni imprenditori quando si propone loro un approccio in tal senso. Appellandomi al massimo della sintesi, provo ad elaborare un’unica risposta, salvo poi ritornare in argomento: serve all’imprenditore, quella generale agli ...