La Cirinnà ci ripensa e si candida: “Farò il gladiatore per salvare l’Italia dai fascisti” (video) (Di martedì 16 agosto 2022) «Accetto collegio difficile, come gladiatore. Non è ripensamento per interesse, è amore per la comunità. Tiro fuori gli occhi di tigre, ma lo faccio solo per loro. Combattere come l’ultimo dei gladiatori è l’unico modo per non sottrarmi alla battaglia». Così twittò Monica Cirinnà annunciando il dietrofront. Accetta la candidatura nel collegio perdente, quello che i sondaggi danno per probabile alla destra. LEGGI ANCHE Cirinnà rischia l'esclusione dalle liste Pd. E scatena una campagna social del mondo Lgbt in suo favore Letta tenta la mossa del pappagallo: sul suo video in tre lingue ironizzano anche gli elettori Pd “Ho passato una notte terribile” Cirinnà, in politica dal 1993, dice di “avere passato una notte terribile”. Lo fa con un annuncio social e in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 agosto 2022) «Accetto collegio difficile, come. Non èmento per interesse, è amore per la comunità. Tiro fuori gli occhi di tigre, ma lo faccio solo per loro. Combattere come l’ultimo dei gladiatori è l’unico modo per non sottrarmi alla battaglia». Così twittò Monicaannunciando il dietrofront. Accetta latura nel collegio perdente, quello che i sondaggi danno per probabile alla destra. LEGGI ANCHErischia l'esclusione dalle liste Pd. E scatena una campagna social del mondo Lgbt in suo favore Letta tenta la mossa del pappagallo: sul suoin tre lingue ironizzano anche gli elettori Pd “Ho passato una notte terribile”, in politica dal 1993, dice di “avere passato una notte terribile”. Lo fa con un annuncio social e in ...

