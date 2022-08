La bimba di due giorni è in pericolo di vita: il volo urgente e il trasferimento al Bambino Gesù di Roma (Di martedì 16 agosto 2022) Un volo salva vita da Cagliari a Roma per soccorrere una una bimba di soli due giorni di vita. Ad effettuare il trasferimento d’urgenza un velivolo dell’Aeronautica militare che ha trasportato la neonata all’Ospedale pediatrico della Capitale Bambino Gesù. Leggi anche: Aereo in mare a Torvaianica, ecco cosa è successo volo salva vita da Cagliari a Roma Il volo è decollato ieri dallo scalo di Ciampino intorno a mezzogiorno, dopodiché ha raggiunto l’aeroporto di Cagliari dove ha effettuato l’imbarco della piccolissima paziente mediante una culla termica. A bordo sono saliti anche i genitori unitamente all’equipe medica che ha prestato assistenza alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Unsalvada Cagliari aper soccorrere una unadi soli duedi. Ad effettuare ild’urgenza un velidell’Aeronautica militare che ha trasportato la neonata all’Ospedale pediatrico della Capitale. Leggi anche: Aereo in mare a Torvaianica, ecco cosa è successosalvada Cagliari aIlè decollato ieri dallo scalo di Ciampino intorno a mezzogiorno, dopodiché ha raggiunto l’aeroporto di Cagliari dove ha effettuato l’imbarco della piccolissima paziente mediante una culla termica. A bordo sono saliti anche i genitori unitamente all’equipe medica che ha prestato assistenza alla ...

