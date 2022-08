La BBC è sicura | il Manchester United potrebbe lasciar partire Cristiano Ronaldo

Leggi su sportface

(Di martedì 16 agosto 2022) La BBC sgancia la bomba di mercato a due settimana dalla chiusura del calciomercato: ilgià durante l’attuale finestra di mercato. L’umore del portoghese pare stia infatti influenzando il morale e quindi le prestazioni della squadra. Il tecnico Erik ten Hag ha inizialmente escluso la cessione dell’attaccante 37enne, ma dopo le due sconfitta con Brighton e Brentford la situazione pare sia cambiata. Il portoghese è descritto come una presenza negativa che comunica a malapena con i compagni e non ha nascosto la sua voglia di trasferirsi. La BBC riporta infatti come ten Hag abbia cambiato idea, aprendo alla cessione dia patto che venga rimpiazzato da un altro ...