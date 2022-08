Koulibaly ha visto il Napoli in tv, poi il messaggio: “Bravi ragazzi” (Di martedì 16 agosto 2022) Kalidou Koulibaly ha seguito in tv la prima uscita stagionale del suo Napoli, postando su Instagram i complimenti dopo la manita al Verona. Il Napoli di Luciano Spalletti sbanca Il Bentegodi alla prima ufficiale dopo gli addii di Koulibaly, Insigne e Mertens: gol del talento georgiano, di Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano. Palo di Anguissa. La squadra di Spalletti non è sembrata un cantiere aperto , anzi. Ha confermato di avere un’identità ben precisa, quella che gli ha dato il suo allenatore. E soprattutto ha messo in mostra un grande Kvaratskhelia, sicuramente uno dei migliori in campo, autore di un gol, di un assist e di tante giocate da applausi. Il messaggio di Koulibaly al Napoli: “Bravi ragazzi” Koulibaly ... Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022) Kalidouha seguito in tv la prima uscita stagionale del suo, postando su Instagram i complimenti dopo la manita al Verona. Ildi Luciano Spalletti sbanca Il Bentegodi alla prima ufficiale dopo gli addii di, Insigne e Mertens: gol del talento georgiano, di Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano. Palo di Anguissa. La squadra di Spalletti non è sembrata un cantiere aperto , anzi. Ha confermato di avere un’identità ben precisa, quella che gli ha dato il suo allenatore. E soprattutto ha messo in mostra un grande Kvaratskhelia, sicuramente uno dei migliori in campo, autore di un gol, di un assist e di tante giocate da applausi. Ildial: “...

napolipiucom : Koulibaly ha visto il Napoli in tv, poi il messaggio: 'Bravi ragazzi' #Koulibaly #napoli #ForzaNapoliSempre… - Salvato95551627 : RT @Sabbotheboomsl1: Kvara>Insigne Navas>Ospina Raspadori>Mertens Simeone>Petagna Solo #Kim è inferiore a #Koulibaly ma perché tutti sono i… - Sabbotheboomsl1 : Kvara>Insigne Navas>Ospina Raspadori>Mertens Simeone>Petagna Solo #Kim è inferiore a #Koulibaly ma perché tutti son… - softJumped : Spalletti ha appena detto in conferenza che Kim a tratti è stato sontuoso e che ha visto giocare a spezzoni di nuov… - infoitsport : Un tifoso speciale per il Napoli nella gara di Verona: avete visto la storia di Koulibaly? -