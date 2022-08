Kate Middleton: nella nuova casa non c’è posto per la tata (Di martedì 16 agosto 2022) A breve Kate e William traslocheranno a Windsor. Tra le novità, una riguarderà la tata Maria Borrallo, che non vivrà più insieme a loro come prima (foto: Getty) Dopo otto anni insieme, Kate Middleton non vuole più la tata in casa. O, meglio, non la vuole più ventiquattr’ore su ventiquattro. Come raccontato da People, che può confermarlo grazie a fonti vicine alla Royal Family, i Cambridge hanno deciso di non volere più sotto lo stesso tetto, di notte, Maria Borrallo, fidata baby sitter dei figli dal 2014 a questa parte. Nessuna lite in vista, però, con la professionista spagnola. Pare, infatti, che la scelta sia più legata alla voglia dei Duchi di vivere come una famiglia “normale”. Senza “estranei” in casa, insomma. Almeno quando fa buio. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU ... Leggi su amica (Di martedì 16 agosto 2022) A brevee William traslocheranno a Windsor. Tra le novità, una riguarderà laMaria Borrallo, che non vivrà più insieme a loro come prima (foto: Getty) Dopo otto anni insieme,non vuole più lain. O, meglio, non la vuole più ventiquattr’ore su ventiquattro. Come raccontato da People, che può confermarlo grazie a fonti vicine alla Royal Family, i Cambridge hanno deciso di non volere più sotto lo stesso tetto, di notte, Maria Borrallo, fidata baby sitter dei figli dal 2014 a questa parte. Nessuna lite in vista, però, con la professionista spagnola. Pare, infatti, che la scelta sia più legata alla voglia dei Duchi di vivere come una famiglia “normale”. Senza “estranei” in, insomma. Almeno quando fa buio. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU ...

