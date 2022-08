Juventus, Sky: “Lo United abbandona la pista De Jong, su Rabiot…” (Di martedì 16 agosto 2022) Juventus RABIOT- Giornata di riposo per la Juventus dopo la vittoria contro il Sassuolo per 3-0, all’Allianz Stadium. Gara promettente per i Bianconeri, che lavorano ancora sul mercato. La Juventus continua in maniera attiva sul mercato in entrata, tenendo attenta le piste per le uscite. In cima alla lista degli esuberi Bianconeri c’è il centrocampista Francese: Adrien Rabiot. Nelle ultime ore ci sono stati segnali positivi su questa pista visto che, il Manchester United dopo aver lasciato la pista per De Jong, si sarebbe fiondato sul Campione del Mondo. L’unica problematica è legata all’agente del giocatore che, sarebbe sua mamma, non convinto di intraprendere una pista non partecipante alla Champions League. Appena la ... Leggi su seriea24 (Di martedì 16 agosto 2022)RABIOT- Giornata di riposo per ladopo la vittoria contro il Sassuolo per 3-0, all’Allianz Stadium. Gara promettente per i Bianconeri, che lavorano ancora sul mercato. Lacontinua in maniera attiva sul mercato in entrata, tenendo attenta le piste per le uscite. In cima alla lista degli esuberi Bianconeri c’è il centrocamFrancese: Adrien Rabiot. Nelle ultime ore ci sono stati segnali positivi su questavisto che, il Manchesterdopo aver lasciato laper De, si sarebbe fiondato sul Campione del Mondo. L’unica problematica è legata all’agente del giocatore che, sarebbe sua mamma, non convinto di intraprendere unanon partecipante alla Champions League. Appena la ...

