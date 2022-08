Juventus, senti Allegri: "Introduciamo questa novità" (Di martedì 16 agosto 2022) Ai microfoni di Sky Sport, Max Allegri ha analizzato la vittoria della sua Juventus sul Sassuolo. E, tra il serio e il faceto, ha proposto di prolungare l'utilizzo del "cooling break". "Sarebbe... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 16 agosto 2022) Ai microfoni di Sky Sport, Maxha analizzato la vittoria della suasul Sassuolo. E, tra il serio e il faceto, ha proposto di prolungare l'utilizzo del "cooling break". "Sarebbe...

TuttoJuve24 : Juventus, senti Toni: “Fantastico vedere Di Maria in Serie A, Vlahovic deve essere sereno” #Juventus #Juve… - Ftbnews24 : Juventus, senti Toni: “Fantastico vedere Di Maria in Serie A, Vlahovic deve essere sereno” #SerieA - Luxgraph : Juve, senti Ferrara: 'Di Maria superiore, ne beneficia anche Vlahovic' - Fprime86 : RT @lucsazzo: Ambrosini hai rotto il cazzo a gufarla. Io devo senti sto gufo de merda per tutta la partita. Ma porco due oh. Ma un'altro a… - Frix901 : RT @lucsazzo: Ambrosini hai rotto il cazzo a gufarla. Io devo senti sto gufo de merda per tutta la partita. Ma porco due oh. Ma un'altro a… -

Juve, senti Ferrara: 'Di Maria superiore, ne beneficia anche Vlahovic' TORINO - " Questa gara ci lascia un Di Maria su un livello superiore e di questo ne ha beneficiato sicuramente anche Vlahovic. La Juventus, nella prima ventina di minuti, ha sofferto il gioco classico del Sassuolo, ma nel momento in cui è andata in vantaggio è riuscita a gestire molto bene la gara per tutto il resto della ... Juve, senti Galtier: 'Paredes ha molte richieste, so cosa vuole per il suo futuro' Commenta per primo Cristophe Galtier, allenatore del Psg , ha parlato nel post partita della vittoria contro il Montpellier sul futuro di Leandro Paredes, cercato dalla Juventus : 'La situazione di Paredes è molto diversa da quella di Mauro Icardi. Leandro ha molte richieste e non so cosa accadrà da qui alla fine del mercato. So che vuole giocare, ma ha uno stato d'... Tuttosport Juve, senti Ferrara: "Di Maria superiore, ne beneficia anche Vlahovic" TORINO - " Questa gara ci lascia un Di Maria su un livello superiore e di questo ne ha beneficiato sicuramente anche Vlahovic. La Juventus, nella prima ventina di minuti, ha sofferto il gioco classico ... Juve: contava la vittoria. Allarme infortunio per Di Maria Esordio vincente per la squadra di Allegri senza subire reti, a differenza della precedente stagione. Dopo un inizio strano, con Di Maria senza una posizione fissa, al ventiduesimo minuto, con lo spos ... TORINO - " Questa gara ci lascia un Di Maria su un livello superiore e di questo ne ha beneficiato sicuramente anche Vlahovic. La, nella prima ventina di minuti, ha sofferto il gioco classico del Sassuolo, ma nel momento in cui è andata in vantaggio è riuscita a gestire molto bene la gara per tutto il resto della ...Commenta per primo Cristophe Galtier, allenatore del Psg , ha parlato nel post partita della vittoria contro il Montpellier sul futuro di Leandro Paredes, cercato dalla: 'La situazione di Paredes è molto diversa da quella di Mauro Icardi. Leandro ha molte richieste e non so cosa accadrà da qui alla fine del mercato. So che vuole giocare, ma ha uno stato d'... Juve, senti Ferrara: "Di Maria superiore, ne beneficia anche Vlahovic" TORINO - " Questa gara ci lascia un Di Maria su un livello superiore e di questo ne ha beneficiato sicuramente anche Vlahovic. La Juventus, nella prima ventina di minuti, ha sofferto il gioco classico ...Esordio vincente per la squadra di Allegri senza subire reti, a differenza della precedente stagione. Dopo un inizio strano, con Di Maria senza una posizione fissa, al ventiduesimo minuto, con lo spos ...