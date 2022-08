Juventus-Sassuolo (3-0): analisi tattica e considerazioni (Di martedì 16 agosto 2022) La Juventus supera per 3-0 il Sassuolo nel Monday night di Ferragosto che chiude la 1^ giornata di campionato. I bianconeri rispondono così a tutte le altre big trionfanti nelle rispettive sfide. A segno subito Di Maria, che ha il merito di sbloccare il match con un bel gol di contro balzo, e poi Vlahovic, autore di una doppietta. Dietro questo successo si nasconde, però, una squadra dalle diverse facce, soprattutto dal punto di vista dell’assetto di gioco. E sarà questo infatti uno degli elementi chiave della nostra analisi tattica di Juventus-Sassuolo. I nero-verdi, invece, non deludono sotto il piano della personalità e della ricerca di un gioco propositivo. Tuttavia, finiscono per essere inconcludenti e leggeri in avanti e lacunosi dietro. Prepariamoci ad immergerci nelle pieghe ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 16 agosto 2022) Lasupera per 3-0 ilnel Monday night di Ferragosto che chiude la 1^ giornata di campionato. I bianconeri rispondono così a tutte le altre big trionfanti nelle rispettive sfide. A segno subito Di Maria, che ha il merito di sbloccare il match con un bel gol di contro balzo, e poi Vlahovic, autore di una doppietta. Dietro questo successo si nasconde, però, una squadra dalle diverse facce, soprattutto dal punto di vista dell’assetto di gioco. E sarà questo infatti uno degli elementi chiave della nostradi. I nero-verdi, invece, non deludono sotto il piano della personalità e della ricerca di un gioco propositivo. Tuttavia, finiscono per essere inconcludenti e leggeri in avanti e lacunosi dietro. Prepariamoci ad immergerci nelle pieghe ...

