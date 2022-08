Juventus, montagne russe per Di Maria: gol e infortunio in meno di un’ora. Salterà la Roma (Di martedì 16 agosto 2022) Una tegola che non ci voleva, proprio sul bello. Perché poco dopo aver avuto conferma di aver pescato sul calciomercato uno degli esterni d’attacco più forti sul panorama europeo – nonostante l’età – è subentrata la paura di non vederlo più in campo per diversi giorni. La prima serata di Angel Di Maria da giocatore della Juventus si è rivelata agrodolce. A rovinare la festa del Fideo – che all’esordio in Serie A ha realizzato il suo primo gol in bianconero – e degli juventini che hanno assistito all’esordio stagionale della squadra di Allegri e alla vittoria contro il Sassuolo, è stato proprio l’infortunio dell’argentino che ha abbandonato il campo nella ripresa a causa di un problema muscolare. Un infortunio non da poco. L’ex PSG ha infatti riportato una lesione all’adduttore sinistro che lo costringerà a saltare ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) Una tegola che non ci voleva, proprio sul bello. Perché poco dopo aver avuto conferma di aver pescato sul calciomercato uno degli esterni d’attacco più forti sul panorama europeo – nonostante l’età – è subentrata la paura di non vederlo più in campo per diversi giorni. La prima serata di Angel Dida giocatore dellasi è rivelata agrodolce. A rovinare la festa del Fideo – che all’esordio in Serie A ha realizzato il suo primo gol in bianconero – e degli juventini che hanno assistito all’esordio stagionale della squadra di Allegri e alla vittoria contro il Sassuolo, è stato proprio l’dell’argentino che ha abbandonato il campo nella ripresa a causa di un problema muscolare. Unnon da poco. L’ex PSG ha infatti riportato una lesione all’adduttore sinistro che lo costringerà a saltare ...

