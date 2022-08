Juventus | le condizioni di Di María | il comunicato ufficiale del club

(Di martedì 16 agosto 2022) Ángel Diè uscito anzitempo ieri dal campo durante-Sassuolo 3-0 di ieri sera all'Allianz Stadium. Ecco come sta il 'Fideo'

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, IL #PSG APRE AL PRESTITO PER #PAREDES: SI TRATTA SU CONDIZIONI E CIFRE DEL RISCATTO… - DiMarzio : #Juventus | Infortunio #DiMaria: il comunicato sulle sue condizioni - TuttoFanta : ??Comunicato della #Juventus sulle condizioni di #Dimaria #fantacalcio #indisponibili - andreamusso97 : RT @dariopelle3: Quando sarà? Dipende dal grado di ottimismo. Io me l'aspetto settimana prossima ma i contatti la #Juventus li sta già intr… - serieAnews_com : ?? Juventus, le condizioni di Di Maria -

L'argentino ha riportato una lesione di basso grado dell'addutture della coscia sinistra e verrà rivalutato tra 10 giorni Arriva il comunicato dellasulledi Di Maria, stop almeno ...Ma, inevitabilmente, c'è grande attenzione alla Continassa per monitorare ledell'ex Psg,..., infortunio Di Maria: ecco quanto starà fermo Angel Di Maria © LaPresseIl club bianconero ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Juventus, lesione all'adduttore della coscia sinistra per l'esterno argentino Angel Di Maria: a rischio in vista della Roma ...