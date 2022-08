Juventus | accertamenti per Di Maria al J Medical | si attende l’esito

sportface2016 : #Juventus | Si attende l'esito degli esami a cui Angel #DiMaria si è sottoposto questa mattina al J Medical - CoricaTullio : @GoalItalia @romeoagresti Ma cosa gli chiedete su Di Maria? Neanche i medici della Juventus lo sanno ancora. Domatt… -

... ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni Come riporta Juventusnews24, Angel di Maria questa mattina era al J Medical per sottoporsi aglidopo l'infortunio che l'ha colpito ...Problema alla caviglia destra per Mert Muldur : costretto ad uscire per infortunio durante- Sassuolo , addirittura in barella. Dopo uno scontro con Alex Sandro , il turco sembrava ...Ore di apprensione in casa Juventus, dove si attende l'esito degli accertamenti clinici effettuati questa mattina da Angel Di Maria al J Medical Center.Szczesny al J Medical: accertamenti per il portiere della Juve, indisponibile per queste prime gare di campionato - VIDEO ...