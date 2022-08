Juve Rovella | incontro col giocatore | il futuro del centrocampista

(Di martedì 16 agosto 2022) Nicolòha avuto uncon laper capire di più sul suo, che sarà in prestito al Monza Nicolòha avuto uncon laper capire di più sul suo, che sarà in prestito al Monza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero confermato al ragazzo di non aver molto spazio per questa stagione e che dunque verrà ceduto in prestito alla società neo promossa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vedi lae poi te ne vai. Dopo aver debuttato in questo campionato giocando per 20' nella gara vinta dai bianconeri contro il Sassuolo è già tempo di fare le valigie per Nicolò. Il centrocampista ...convince i tifosi ., quanti dubbi per i tifosi . Tifositra realismo e speranze ., che esordio per. A confermare la bontà dei quasi 20 milioni di investimento ...Il campionato è già iniziato, ma tra le big della Serie A continuano le grandi manovre di mercato. Tra le più attive la Juventus, che tra l'altro nelle ultime ...Nuovo scenario per il centrocampista brasiliano: la dirigenza della Juventus farà di tutto pur di cedere il calciatore.