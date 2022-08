Juve, nuovi contatti con il PSG per Paredes (Di martedì 16 agosto 2022) La Juve non molla la presa su Paredes: attesi nelle prossime ore nuovi contatti con il Paris Saint-Germain per il centrocampista La Juve continua il pressing su Leandro Paredes. Nelle ultime ore, come riportato da Gazzetta.it, ci sono stati degli avanzamenti significativi con il PSG che ha aperto al prestito. Nelle prossime ore dovrebbero riprendere i contatti con i francesi. Si discute ancora sul tipo di prestito (diritto o obbligo): la Juventus non vorrebbe impegnarsi e preferirebbe la prima strada. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Lanon molla la presa su: attesi nelle prossime orecon il Paris Saint-Germain per il centrocampista Lacontinua il pressing su Leandro. Nelle ultime ore, come riportato da Gazzetta.it, ci sono stati degli avanzamenti significativi con il PSG che ha aperto al prestito. Nelle prossime ore dovrebbero riprendere icon i francesi. Si discute ancora sul tipo di prestito (diritto o obbligo): lantus non vorrebbe impegnarsi e preferirebbe la prima strada. L'articolo proviene da Calcio News 24.

