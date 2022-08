Juve, nasce la tradizione del vernissage a Villar Perosa – 16 agosto 1959 (Di martedì 16 agosto 2022) 62 anni fa, il 16 agosto 1959, la Juve giocò la prima amichevole in famiglia a Villar Perosa, il paesino vicino Torino nel quale la risiede la villa Agnelli Il 14 agosto 2019 è andata in scena la partitella di Villar Perosa, nella quale ogni anno la Juve si ritrova ad affrontare la Primavera in un’amichevole in famiglia. L’ultimo episodio di una tradizione che iniziò proprio il 16 agosto 1959 e che si è interrotta nelle ultime due, tormentate estati. La squadra bianconera si ritrovò per la prima volta a Villar Perosa, piccolo paesino vicino Torino nel quale la famiglia Agnelli aveva (e ha) una villa. Lì, in quel giorno, la Juve ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) 62 anni fa, il 16, lagiocò la prima amichevole in famiglia a, il paesino vicino Torino nel quale la risiede la villa Agnelli Il 142019 è andata in scena la partitella di, nella quale ogni anno lasi ritrova ad affrontare la Primavera in un’amichevole in famiglia. L’ultimo episodio di unache iniziò proprio il 16e che si è interrotta nelle ultime due, tormentate estati. La squadra bianconera si ritrovò per la prima volta a, piccolo paesino vicino Torino nel quale la famiglia Agnelli aveva (e ha) una villa. Lì, in quel giorno, la...

