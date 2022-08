Johnny Depp regista di un film su Modigliani prodotto da Al Pacino

Leggi su gqitalia

(Di martedì 16 agosto 2022) Dopo essere stato al centro delle cronache negli ultimi mesi per la sua causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard,sta tentando un ritorno nell'industria cinematografica. Attualmente sta girando Jeanne du Barry con ilfranco-algerino Maïwenn, in cui interpreta il re Luigi XV, ma presto l'attore americano lavorerà anche come. Come rivelato da Hollywood Reporter, l'ex star di Pirati dei Caraibi si appresta a passare dietro la macchina da presa per la seconda volta nella sua vita per dirigere unsul pittore e scultore italiano Amedeo. Erano quasi 25 anni chenon stava alla regia di un lungometraggio. Nel 1997 ha diretto The Brave, undrammatico con Marlon Brando, di cui Iggy Pop ha curato ...