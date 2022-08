Johnny Depp | il grande ritorno da regista dopo la battaglia legale contro l’ex moglie Amber Heard

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Hollywood gli ha chiuso le porte, i progetti per un sequel de I Pirati dei Caraibi sono saltati e sarà sostituito da Mads Mikkelsen nella saga de Animali Fantastici. Mavuole tornare a lasciare il segno e, vinta la, si è catapultato in un nuovo progetto. Al suo fianco il vecchio amico Al Pacino, con cui ha condiviso il set di Donnie Brasco, uno dei più importanti della sua carriera.aver esordito alla regia con Stuff nel 1993 e aver diretto, nel 1997, The Brave, l’attore prenderà ancora una volta le redini di una pellicola cinematografica. La star di Hollywood, infatti, tornerà dietro la macchina da presa per Modigliani, biografia dell’artista italiano ...