Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano di nuovo: “Festeggiamenti di 3 giorni in Georgia” (Di martedì 16 agosto 2022) Pensavate davvero che Ben Affleck e Jennifer Lopez, dopo 20 anni, si sarebbero accontentati di celebrare la loro unione con una fuga a Las Vegas? Un amore ritrovato come quello dei “Bennifer” va festeggiato come si deve. E allora ecco che, secondo quanto riporta TMZ, il grande evento si terrà questo fine settimana. La location prescelta sarebbe la proprietà di Ben in Georgia, quella dove i due si sarebbero dovuti sposare due decenni fa. Fonti vicine alla coppia riferiscono che i piccioncini stiano invitando la famiglia e gli amici intimi. Page Six fornisce altri dettagli, e parla di Festeggiamenti di 3 giorni a partire da venerdì con una cena. La cerimonia vera e propria si svolgerà sabato e la coppia chiuderà il fine settimana con un barbecue e un picnic domenica. La cantante dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Pensavate davvero che Ben, dopo 20 anni, si sarebbero accontentati di celebrare la loro unione con una fuga a Las Vegas? Un amore ritrovato come quello dei “Bennifer” va festeggiato come si deve. E allora ecco che, secondo quanto riporta TMZ, il grande evento si terrà questo fine settimana. La location prescelta sarebbe la proprietà di Ben in, quella dove i due si sarebbero dovuti sposare due decenni fa. Fonti vicine alla coppia riferiscono che i piccioncini stiano invitando la famiglia e gli amici intimi. Page Six fornisce altri dettagli, e parla didi 3a partire da venerdì con una cena. La cerimonia vera e propria si svolgerà sabato e la coppia chiuderà il fine settimana con un barbecue e un picnic domenica. La cantante dovrebbe ...

