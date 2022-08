Jennifer Lopez e Ben Affleck si risposano | tutti i dettagli delle nozze bis

(Di martedì 16 agosto 2022) Dopo il matrimonio in gran segreto, celebrato a Las Vegas a luglio 2022,e Bensono pronti a pronunciare nuovamente i rispettivi sì. A distanza di un solo mese, quindi, come racconta TMZ, sono in programma, per il terzo weekend di agosto, lebis dei Bennifer (così è stata soprannominata la coppia dai fan): una festa di tre giorni, con tanto di invitati tra famigliari e amici, che si terrà nella tenuta dell’attore in Georgia, USA. Vi raccomandiamo... "L'abbiamo fatto": JLo e Bensi sono sposati La popstar e l’attore sono convolati ain gran segreto, sabato 16 luglio 2022 a Las Vegas. Hanno raggiunto la città con un volo privato e ... ...

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano di nuovo: “Festeggiamenti di 3 giorni in Georgia” - infoitcultura : Ben Affleck e Jennifer Lopez: tutto pronto per il secondo matrimonio - infoitcultura : Jennifer Lopez e Ben Affleck festeggeranno le nozze con un party di 3 giorni nel weekend - infoitcultura : Jennifer Lopez e Ben Affleck: è il momento del secondo matrimonio - infoitcultura : Jennifer Lopez e Ben Affleck, news e gossip sul secondo matrimonio -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloe Ben Affleck sono più innamorati che mai, altro che separazione. Lo dimostra il fatto che nei prossimi giorni i due terranno una festa lunga ben tre giorni, che sarà documentata in ...e Ben Affleck che ha appena compiuto 50 anni, festeggeranno il matrimonio nella tenuta dell'attore in Georgia, poco lontano da Savannah (foto Ipa) La festa durerà tre giorni Nel 2021 ...L’amore è gentile. Vent’anni di pazienza", ha scritto la popstar Ansa. Il 16 luglio 2022, la coppia di star si è sposata a Las Vegas, come anticipato da Tmz e come confermato dalla stessa… Leggi ...Un mese fa Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono giurati amore eterno a Las Vegas. Ora sono pronti per una mega festa di tre giornI ...