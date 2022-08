Jcpoa | l’Iran chiede gli ultimi ritocchi Gli Usa accetteranno?

Leggi su formiche

(Di martedì 16 agosto 2022) Il destino delè adesso nelle mani degli Stati Uniti, perché attorno a mezzanotteha inviato la risposta richiesta dall’Ue — in qualità di coordinatore dei colloqui che il sistema negoziale “5+1” ha tenuto per oltre un anno — sulla bozza presentata per ricomporre l’accordo che congela il programma nucleare della Repubblica islamica — accordo siglato nel 2015 e messo in stallo dal ritiro unilaterale ordinato dall’amministrazione Trump nel 2018.ha ancora delle riserve tuttavia, non fornisce una risposta definitiva sull’accettazione o il rifiuto, e questo fa pensare che serviranno dei colloqui aggiuntivi che si porteranno avanti oltre la data di lunedì 16 agosto, precedentemente fissata come deadline. I diplomatici di Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia, Cina e Stati Uniti (il “5+1”) hanno tenuto negoziati ...