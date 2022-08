Jacobs si laurea campione d'Europa nei 100 metri a Monaco (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri agli Europei di atletica. Il campione olimpico, eguagliando il record dei campionati con il crono di 9?95, ha preceduto i britannici Zharnel Hughes (9?99) e Jeremiah Azu (10?13), rispettivamente argento e bronzo. Ottava piazza per l'altro italiano in gara, Chituru Ali (10?28). “E' stata una stagione outdoor complicata e difficile, portare una medaglia d'oro a casa è qualcosa che mi dà tanta fiducia e mi fa capire che quel poco lavoro fatto funziona – ha detto lo sprinter delle Fiamme Oro a Raisport – Non sono soddisfattissimo della gara – ha aggiunto il campione olimpico, che sarà ai blocchi anche della 4×100 – Vorrei rivederla, in semifinale mi sembra di aver corso meglio e in finale ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022)DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marcellha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 100agli Europei di atletica. Ilolimpico, eguagliando il record dei campionati con il crono di 9?95, ha preceduto i britannici Zharnel Hughes (9?99) e Jeremiah Azu (10?13), rispettivamente argento e bronzo. Ottava piazza per l'altro italiano in gara, Chituru Ali (10?28). “E' stata una stagione outdoor complicata e difficile, portare una medaglia d'oro a casa è qualcosa che mi dà tanta fiducia e mi fa capire che quel poco lavoro fatto funziona – ha detto lo sprinter delle Fiamme Oro a Raisport – Non sono soddisfattissimo della gara – ha aggiunto ilolimpico, che sarà ai blocchi anche della 4×100 – Vorrei rivederla, in semifinale mi sembra di aver corso meglio e in finale ho ...

Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - rememberitall_ : RT @Eurosport_IT: JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo campione… - sparklylou : RT @Eurosport_IT: JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo campione… - WaitingY_ : RT @Eurosport_IT: JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo campione… - pat_marro : RT @Eurosport_IT: JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo campione… -