Italiani con Draghi, Palamara Oltre il Sistema ma anche Democrazia Cristiana. Quali sono i simboli dei partiti non ammessi alle elezioni (Di martedì 16 agosto 2022) In tutto sono 14 e su alcuni pendevano già parecchi dubbi. Il Viminale ha diffuso la lista dei simboli che non sono stati ammessi alle elezioni politiche previste per il 25 settembre. Fra quelli scartati c’è Italiani con Draghi – Rinascimento, un’iniziativa politica di cui Mario Draghi, come aveva riferito Palazzo Chigi, non era nemmeno a conoscenza. Niente da fare nemmeno per Palamara Oltre il Sistema, questa volta però il simbolo era stato effettivamente ideato dall’ex magistrato Luca Palamara: «Abbiamo depositato il simbolo di Palamara Oltre il Sistema richiamandoci ai temi della giustizia equa, la dea con la ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) In tutto14 e su alcuni pendevano già parecchi dubbi. Il Viminale ha diffuso la lista deiche nonstatipolitiche previste per il 25 settembre. Fra quelli scartati c’ècon– Rinascimento, un’iniziativa politica di cui Mario, come aveva riferito Palazzo Chigi, non era nemmeno a conoscenza. Niente da fare nemmeno peril, questa volta però il simbolo era stato effettivamente ideato dall’ex magistrato Luca: «Abbiamo depositato il simbolo diilrichiamandoci ai temi della giustizia equa, la dea con la ...

AlexBazzaro : Speranza ha paura che la destra voglia i pieni poteri. Ha paura di perdere i suoi, con i quali ha tolto libertà e d… - Mov5Stelle : Come abbiamo aiutato gli italiani in difficoltà? ?? CON IL REDDITO DI CITTADINANZA E LA PENSIONE DI CITTADINANZA… - matteosalvinimi : “Paura”? Noi vogliamo solo tranquillità, rispetto delle regole, integrazione, più sicurezza nelle città. Mancano la… - GarauSilvana : #Letta dice di temere la dx xchè con loro al governo è a rischio la Costituzione. E' vero. Ciò che nn dice è che la… - Habanerorange : RT @riconquistareIT: Ecco il simbolo ufficiale con il quale ci presenteremo agli italiani tra meno di due mesi. Per un'Italia sovrana, po… -