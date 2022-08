Interferenze e scambi influenzano le scelte italiane verso Russia e Cina Il report

Leggi su formiche

(Di martedì 16 agosto 2022) È “improbabile” che ledell’Italia contraddicano totalmente i suoi partner transatlantici. Ma allo stesso tempo è altrettanto “improbabile” che l’Italia cerchi di interrompere completamente le relazioni con lae la. Una decisione “guidata principalmente” dal pensiero strategico nazionale e non da influenze oesterne. Sono le conclusioni contenute in “n and Chinese Influence in Italy”, rapporto di Raffaello Pantucci e Eleonora Tafuro Ambrosetti per il Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, uno dei principali centri studi del Regno Unito, che esamina i legami politici, culturali, storici ed economici dell’Italia con le due potenze. Il documento sottolinea come l’Italia sia uno dei principali sostenitori nell’Unione europea del dialogo e ...