Inter, si lavora per Akanji: il tesoretto da Casadei e la strategia di Marotta tra rinnovo e prestito (Di martedì 16 agosto 2022) All’Inter manca un solo tassello. Lo sa Inzaghi, lo sanno Marotta e Ausilio e lo sa Zhang che deve dare il là all’investimento... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) All’manca un solo tassello. Lo sa Inzaghi, lo sannoe Ausilio e lo sa Zhang che deve dare il là all’investimento...

sportli26181512 : Inter, si lavora per Akanji: il tesoretto da Casadei e la strategia di Marotta tra rinnovo e prestito: All’Inter ma… - cmdotcom : #Inter, si lavora per #Akanji: il tesoretto da #Casadei e la strategia di #Marotta tra rinnovo e prestito - zavar0v : Troppa pressione sull'#Inter! Sappiamo come lavora e come è presente Luciano #Marotta a livello di giornalisti e ai… - Meekong2 : @marifcinter Folletti lavora anche all'Inter? - ErMetty : RT @Domenic3535: l'inter mi fa proprio schifo, mi fanno schifo i tifosi, mi fa schifo la curva nord, mi fanno schifo le maglie, mi tanno sc… -