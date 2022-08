Inter, non solo Akanji: si valuta un obiettivo del Milan! (Di martedì 16 agosto 2022) L’Inter due punto zero di Simone Inzaghi allo Stadio Via del Mare di Lecce ha conquistato i tre punti già alla prima giornata seppur soffrendo contro i salentini in una partita che aveva portato dalla sua con la rete di Romelu Lukaku, salvo poi essere ripresi dal gol del gambiano ex Zurigo Ceesay per poi riprenderla all’ultimo con la zampata di Denzel Dumfries. Vittoria per i nerazzurri e testa al prossimo impegno. Tanganga Calciomercato InterLa testa tuttavia non è rivolta solo al campo, ma anche al mercato. Come riporta Sky Sport : “Ci saranno nelle prossime ore contatti con l’entourage di Akanji da parte dei nerazzurri per capire se si possa sbloccare la trattativa nel giro di due o tre giorni. È una trattativa comunque complicata perché altre squadre sono Interessate ed essendo a scadenza non è ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) L’due punto zero di Simone Inzaghi allo Stadio Via del Mare di Lecce ha conquistato i tre punti già alla prima giornata seppur soffrendo contro i salentini in una partita che aveva portato dalla sua con la rete di Romelu Lukaku, salvo poi essere ripresi dal gol del gambiano ex Zurigo Ceesay per poi riprenderla all’ultimo con la zampata di Denzel Dumfries. Vittoria per i nerazzurri e testa al prossimo impegno. Tanganga CalciomercatoLa testa tuttavia non è rivoltaal campo, ma anche al mercato. Come riporta Sky Sport : “Ci saranno nelle prossime ore contatti con l’entourage dida parte dei nerazzurri per capire se si possa sbloccare la trattativa nel giro di due o tre giorni. È una trattativa comunque complicata perché altre squadre sonoessate ed essendo a scadenza non è ...

