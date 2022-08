Inter, Inzaghi perde Mkhitaryan: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per l’armeno (Di martedì 16 agosto 2022) Non arrivano buone notizie dall’infermeria per l’Inter. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, in vista dei prossimi impegni di campionato, sarà costretto a fare a meno di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno questa mattina si è recato presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per svolgere degli accertamenti strumentali, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Non arrivano buone notizie dall’infermeria per l’. Il tecnico nerazzurro, Simone, in vista dei prossimi impegni di campionato, sarà costretto a fare a meno di Henrikh. Il centrocampista armeno questa mattina si è recato presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per svolgere degli accertamenti strumentali, che hanno evidenziato unai. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate nei prossimi giorni. SportFace.

