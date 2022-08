Inter, è fatta per Casadei al Chelsea: in arrivo 15 milioni più 5 di bonus, a breve le visite mediche | Primapagina (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 15:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Era nell’aria, ora è fatta. Il centrocampista dell’Inter Cesare Casadei sarà presto un nuovo giocatore del Chelsea: secondo Sky, il gioiellino della Primavera campione d’Italia si trasferirà ai Blues, con i nerazzurri che incasseranno 15 milioni di euro più 5 di bonus. GIOVEDI’ LE visite mediche – Il classe 2003 domani dovrebbe partire alla volta di Londra per poi sostenere le visite mediche di rito nella giornata di giovedì: probabile che durante la prossima stagione militi con la squadra Under 23 del Chelsea. L’operazione è stata condotta da Michelangelo Minieri, Silvio Pagliari e Paolo Busardò. ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 15:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Era nell’aria, ora è. Il centrocampista dell’Cesaresarà presto un nuovo giocatore del: secondo Sky, il gioiellino della Primavera campione d’Italia si trasferirà ai Blues, con i nerazzurri che incasseranno 15di euro più 5 di. GIOVEDI’ LE– Il classe 2003 domani dovrebbe partire alla volta di Londra per poi sostenere ledi rito nella giornata di giovedì: probabile che durante la prossima stagione militi con la squadra Under 23 del. L’operazione è stata condotta da Michelangelo Minieri, Silvio Pagliari e Paolo Busardò. ...

