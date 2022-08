Indiscrezione Rai | arriva un nome inedito alla conduzione del Festival di Sanremo

mauriziocori1 : RT @Michele_Anzaldi: Il Riformista e Tag43 scrivono che il direttore del Tg2 Sangiuliano sarà candidato nelle liste di Fratelli d'Italia. P… - Albarien : RT @Michele_Anzaldi: Il Riformista e Tag43 scrivono che il direttore del Tg2 Sangiuliano sarà candidato nelle liste di Fratelli d'Italia. P… - Caramel89409333 : RT @Michele_Anzaldi: Il Riformista e Tag43 scrivono che il direttore del Tg2 Sangiuliano sarà candidato nelle liste di Fratelli d'Italia. P… - sandraveneto17 : RT @Michele_Anzaldi: Il Riformista e Tag43 scrivono che il direttore del Tg2 Sangiuliano sarà candidato nelle liste di Fratelli d'Italia. P… - giornalettismo : Visto la reprimenda della #Rai al co-direttore della TgR che aveva fatto un post su #Calenda, è opportuno - secondo… -

Kronic

Per il momento è solo un', ma sarebbe un'ottima scelta: chi potrebbe farlo meglio di ... Ed è pronta per tornare in televisione incon Boomerissima ......sono le indiscrezioni iniziate a circolare sul web ma nulla è confermato considerando quanto la... Francesco Facchinetti ha commentato l'secondo cui la Ferragni prenderebbe davvero 100 ... Terremoto Rai, Antonella Clerici è pronta a lasciare: per i fan è un tuffo al cuore | L’indiscrezione pesantissima Le scale che portano al palco del Teatro Ariston sono le più ambite da un conduttore ed è anche il caso di un volto femminile Rai ...Novità per gli appassionati della serie televisiva Don Matteo. Infatti potrebbe esserci un clamoroso addio di un noto personaggio ...