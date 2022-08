Inchiesta sulla pizza / terza parte (Di martedì 16 agosto 2022) di Silvia Siniscalchi Il rapporto natura-cultura, con tutte le sue complesse e controverse implicazioni, emerge ogni volta che le mani degli uomini modellano e imprimono una forma alla materia inerte. Il cibo è uno dei prodotti primordiali di questa opera incessante di trasformazione e si lega ai più ancestrali simboli dei primordi dell’umanità, di cui il fuoco è uno dei più potenti e remoti. Nessuno ha saputo spiegarlo meglio di Gaston Bachelard, grazie alla sua straordinaria sensibilità alla trama e al percorso dei simboli: il fuoco è più un essere sociale che un essere naturale; non si limita a cuocere, ma rende dorato il pane e materializza visivamente la festa degli uomini. Il forno, aggiunge Camporesi, collocato in una dimensione magica dalla mitologia contadina, per la quale rituali propiziatori presiedevano alla lievitazione e cottura del pane, è a sua volta il luogo dove ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 16 agosto 2022) di Silvia Siniscalchi Il rapporto natura-cultura, con tutte le sue complesse e controverse implicazioni, emerge ogni volta che le mani degli uomini modellano e imprimono una forma alla materia inerte. Il cibo è uno dei prodotti primordiali di questa opera incessante di trasformazione e si lega ai più ancestrali simboli dei primordi dell’umanità, di cui il fuoco è uno dei più potenti e remoti. Nessuno ha saputo spiegarlo meglio di Gaston Bachelard, grazie alla sua straordinaria sensibilità alla trama e al percorso dei simboli: il fuoco è più un essere sociale che un essere naturale; non si limita a cuocere, ma rende dorato il pane e materializza visivamente la festa degli uomini. Il forno, aggiunge Camporesi, collocato in una dimensione magica dalla mitologia contadina, per la quale rituali propiziatori presiedevano alla lievitazione e cottura del pane, è a sua volta il luogo dove ...

AlexBazzaro : Una seria e rigorosa commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione Covid in Italia e sull’operato del Ministr… - reportrai3 : ??Questo venditore distribuisce attraverso il canale Amazon Prime articoli per la casa. Nel giro di due anni i loro… - Scrambl46783114 : @GiorgiaMeloni Speranza è stato sostenuto anche dai vostri alleati, e non ho ancora visto nel loro programma l’isti… - benveduti : RT @AlexBazzaro: Una seria e rigorosa commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione Covid in Italia e sull’operato del Ministro Spera… - Roby_Mask : RT @ziopaio59: @AlexBazzaro @borghi_claudio Se vuoi una rigorosa commissione d'inchiesta sulla gestione covid vota questi ! -