Incastrato dal dna sulla mascherina | così è stato arrestato l’uomo che ha aggredito con una forbice un’estetista

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Aveva scaricato tutta la sua rabbia, per motivi non chiari e ancora da accertare, contro quella donna che lavorava in un centro estetico di Vignola, in provincia di Modena. L’aveva colpita ripetutamente con un paio di forbici, sia al corpo che al volto. Una veemenza incontrollata, con uno dei colpi che ha provocato la perdita della vista dall’occhio destro per la donna. Ora, dopo quasi tre mesi di indagini,identificato ed èarre. Il fermo è avvenuto grazie al lavoro della scientifica che ha individuato tracce di dna su unaanti-Covid. Vignola, arreche colpì con unaL’aggressione nel centro estetico e massaggi di Vignola risale allo scorso 21 maggio. ...