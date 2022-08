In Ucraina i combattimenti proseguono senza sosta. Preoccupa il rischio nucleare a Zaporizhzhia (Di martedì 16 agosto 2022) - Il sindaco di Kharkiv senza specificare il numero delle vittime, ha reso noto che la città è sotto il fuoco dell'artiglieria russa Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 agosto 2022) - Il sindaco di Kharkivspecificare il numero delle vittime, ha reso noto che la città è sotto il fuoco dell'artiglieria russa

Pontifex_it : La partenza dai porti dell’Ucraina delle prime navi cariche di cereali si presenta come un segno di speranza. Ausp… - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco La partenza dai porti dell’Ucraina delle prime navi cariche di cereali si presenta come un segno di… - LubranoCira : RT @Pontifex_it: La partenza dai porti dell’Ucraina delle prime navi cariche di cereali si presenta come un segno di speranza. Auspico di… - gaming_withMarv : RT @Pontifex_it: La partenza dai porti dell’Ucraina delle prime navi cariche di cereali si presenta come un segno di speranza. Auspico di… - My_Salute : Per sbarrare l’Adriatico e ostacolare la portaerei americana “Truman”. l’Adriatico è il mare più vicino alla guerr… -