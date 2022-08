In questa campagna elettorale non si parla di guerra (Di martedì 16 agosto 2022) di Arturo Primavera In tutto questo bailamme di campagna elettorale estiva, nelle polemiche sorte tra i vari partiti, in questo sciorinare di formule di alleanza, di programmi più o meno di destra o di sinistra, in questo incaponirsi su chi farà il presidente del Consiglio, sui due mandati, su quello che volete, mi sembra, come ben ha evidenziato Di Battista, che non si affronti quello che è l’argomento più pressante e angoscioso della nostra attualità: la guerra. Parrebbe, anzi, che questa sia fuori dalle discussioni politiche: come se non esistesse una guerra tra Russia e Ucraina; eppure i nostri governanti, in un modo o nell’altro, ci si sono impelagati, aderendo passivamente ai desideri degli Stati Uniti e della Nato: inviando armi, applicando sanzioni, i cui effetti ricadranno su noi stessi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) di Arturo Primavera In tutto questo bailamme diestiva, nelle polemiche sorte tra i vari partiti, in questo sciorinare di formule di alleanza, di programmi più o meno di destra o di sinistra, in questo incaponirsi su chi farà il presidente del Consiglio, sui due mandati, su quello che volete, mi sembra, come ben ha evidenziato Di Battista, che non si affronti quello che è l’argomento più pressante e angoscioso della nostra attualità: la. Parrebbe, anzi, chesia fuori dalle discussioni politiche: come se non esistesse unatra Russia e Ucraina; eppure i nostri governanti, in un modo o nell’altro, ci si sono impelagati, aderendo passivamente ai desideri degli Stati Uniti e della Nato: inviando armi, applicando sanzioni, i cui effetti ricadranno su noi stessi. ...

